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Военное обозрение

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«Оружие возмездия» — самолёт-снаряд «V-1», он же «Фау-1»

«Оружие возмездия» — самолёт-снаряд «V-1», он же «Фау-1»

13 июня 1944 г. гитлеровская Германия впервые применила самолеты-снаряды V-1. В последующие месяцы это оружие нанесло заметный урон Великобритании и другим странам, но его реальная боевая ценность оказалась крайне ограниченной.

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