Югра на повышение: какие тайны хранят священные вершины манси

Хайкинг (походы по горам и лесам) сегодня переживает в России свое второе рождение. Если вершины Кавказских гор и Кольского полуострова в представлении не нуждаются, то Приполярный Урал долгое время оставался в тени.
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