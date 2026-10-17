Украина в августе сорвала шестой визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, заявили в Министерстве иностранных дел России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- После повреждений...
- Зеленский хочет р...
- СК Встреча Путина, Т...
А чего украинцы боятся? Гросси всё равно в упор не увидит откуда по станции стреляют...