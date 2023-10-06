В центре на улице Правды обсуждают фильмы

Каждую субботу в культурном центре Ф.А.Искандера — в библиотеке №36 — проходят встречи киноклуба. Ведёт их Андрей Райкин — сценарист, режиссёр и продюсер, шеф-редактор службы информационного вещания телеканала «Культура» и преподаватель факультета журналистики МГУ.
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