Депутат Дубинский обвинил Зеленского в откате Украины на сто лет назад

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский виновен в том, что Украина оказалась отброшена на сто лет назад.
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