Седьмого апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика

Донецкая Народная Республика 7 апреля отмечает 10 лет со дня независимости от Украины. В этот день в 2014 году объявили о суверенитете и государственной самостоятельности региона, глава ДНР Денис Пушилин напомнил в своем Telegram-канале, как это было.
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