Эта «прекрасная» история закончилась 3 ноября 1755 года, когда «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали следующее объявление: «Хотя по требованию Главного магистрата из конторы и напечатано было в ведомостях о продаже у Ея Сиятельства статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой за вексельной иск деревяннаго ея двора по Фонтанке, однако ныне от той же конторы главного Магистрата сим объявляется, что та продажа отменена, понеже по вышеписанному вексельному иску учинено быть имеет надлежащее удовольствие».