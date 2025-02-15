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  • tsan tsan
    Какой же Труфанов гражданин России ? Это человек, который сбежал из Росси четверть века назад, но ввиду врождённой хи...Трое освобожденны...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Правильно, что угрохали эту шваль. Хватит церемониться с этим дерьмом. Вон сколько возятся с "Крокусом". Кормят, лечат.Теракт предотврат...
  • Misha Glusch
    так и надо с пидорасами - допросить и уничтожить...Теракт предотврат...

Принц и принцесса Уэльские поделились романтической фотографией

Принц и принцесса Уэльские поделились романтической фотографией

Они опубликовали фото в День святого Валентина.Фото: The Prince and Princess of Wales/XПринц и принцесса Уэльские отметили День святого Валентина, поделившись 14 февраля  романтической фотографией в социальной сети X.

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