Принц и принцесса Уэльские поделились романтической фотографией

Они опубликовали фото в День святого Валентина.Фото: The Prince and Princess of Wales/XПринц и принцесса Уэльские отметили День святого Валентина, поделившись 14 февраля романтической фотографией в социальной сети X.
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