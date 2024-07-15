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Продам дрова. Недавно наломала

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Комментарии
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mvilorich Vilin
Во Владивостоке во времена СССР производили термосы с двумя колбами... Реально можно было в одной колбе сохранить мороженое, в другой - горячий чай, кофе, суп....
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