Девушка в магазине выбирает маску для новогоднего бала-маскарада:- А вон та маска серого крокодила сколько стоит?- 10 долларов!- А вон та, зеленого?- Девушка, идите так! 10 долларов сэкономите! Девушка жалуется подруге: - Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против.
Продам дрова. Недавно наломала
Комментарии
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mvilorich Vilin
Во Владивостоке во времена СССР производили термосы с двумя колбами... Реально можно было в одной колбе сохранить мороженое, в другой - горячий чай, кофе, суп....
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8 час.
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