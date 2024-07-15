Продам дрова. Недавно наломала

Девушка в магазине выбирает маску для новогоднего бала-маскарада:- А вон та маска серого крокодила сколько стоит?- 10 долларов!- А вон та, зеленого?- Девушка, идите так! 10 долларов сэкономите! Девушка жалуется подруге: - Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против.