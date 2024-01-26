Пермские партии стали беднее за три месяца

Реготделения партий в Пермском крае в третьем квартале 2023 года заработали 17,2 миллиона рублей. Информация о результатах проверки сведений о поступлении расходовании средств опубликована на сайте крайизбиркома.
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