РИА КАТЮША В ходе переговоров с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу, новый глава оборонного ведомства Китая Дун Цзюнь сделал сенсационное заявление: "Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону.
Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Привет пиндосам...
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4 час.
Наталия Шумакова
Молодцы китайцы - "всего-то" два года прошло с начала СВО, наконец созрели. Видно припекает у самих. Всё, как всегда.
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3 час.
фарид сабиров
Скоро только слепой и глухонемой не смогут плевать и гнобить амеров . У них во всем Мире столько врагов , нам и не снилось. И когда станет явно видно что это дохлая корова , вот уж тогда все поиздеваться над ними. И отдадут с полна накопленные претензии. Мы еще увидим эти счастливые моменты. Они еще нас будут Умолять заступиться
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1 час.
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