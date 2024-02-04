Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону

Молодцы китайцы - "всего-то" два года прошло с начала СВО, наконец созрели. Видно припекает у самих. Всё, как всегда.

фарид сабиров

Скоро только слепой и глухонемой не смогут плевать и гнобить амеров . У них во всем Мире столько врагов , нам и не снилось. И когда станет явно видно что это дохлая корова , вот уж тогда все поиздеваться над ними. И отдадут с полна накопленные претензии. Мы еще увидим эти счастливые моменты. Они еще нас будут Умолять заступиться