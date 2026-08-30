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Царьград

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"Ребята адски устали": Жена военного переехала в приграничье вместе с детьми. Правда, о которой не расскажут по телевизору

"Ребята адски устали": Жена военного переехала в приграничье вместе с детьми. Правда, о которой не расскажут по телевизору

Донецкое и луганское приграничье принято считать чуть ли не "зоной отчуждения" – вражеские дроны охотятся на мирных жителей.

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