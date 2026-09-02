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Поварёнок с лучшими рецептами

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Горячий бутерброд с цуккини и фетой

Горячий бутерброд с цуккини и фетой

Горячие бутерброды с цуккини (кабачками)и взбитой фетой — это свежая, быстрая закуска или легкий обед, приготовленный из поджаренного хлеба, сливочной взбитой феты и маринованных или жареных на гриле полосок кабачков.

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