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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Неймара – в субботу

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Неймара – в субботу

В четверг «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и Рияда Мареза сыграет в гостях с «Аль-Халиджем». В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Таавун», «Аль-Иттифак» тренера Стивена Джеррарда на выезде встретится с «Аль-Хаземом».

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