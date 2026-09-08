Династия Епифанцевых: отец играл во МХАТе, брат снялся в «Месте встречи», а Владимир стал самым скандальным

8 сентября 1971 года родился Владимир Епифанцев — актёр, которого знают по «Зелёному слонику», «Generation П» (экранизации романа Виктора Пелевина о рекламе и деньгах 1990-х) и сериалу «Жуки».
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