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Новости Липецка

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В центре Липецка 10 сентября ограничат движение автобусов из‑за праздничного шествия

В центре Липецка 10 сентября ограничат движение автобусов из‑за праздничного шествия

В Липецке 10 сентября пройдёт праздничное шествие «Посвящение в студенты». В связи с этим с 14:00 до 15:00 автобусы на ряде маршрутов будут работать в режиме ожидания.

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