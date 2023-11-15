Украинский беспилотник атаковал пороховой завод в Котовске Тамбовской области

Тамбовский пороховой завод, расположенный в г. Котовск Тамбовской области РФ, подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата.
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