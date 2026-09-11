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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куминга о Гобере: «Смогу быть самим собой в защите, когда рядом такой специалист по блок-шотам»

Новый форвард «Миннесоты» Джонатан Куминга заявил, что рад играть за одну команду с центровым Руди Гобером , который является 4-кратным обладателем титула «Мистер замок».

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