16 погибших в Питруфкене: пожар в доме престарелых в Чили

В чилийском городе Питруфкен пожар в доме престарелых привел к гибели 16 человек. Трагедия произошла 11 сентября, когда дежурная медсестра смогла спасти 10 из 26 постояльцев.
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