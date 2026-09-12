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Царьград

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16 погибших в Питруфкене: пожар в доме престарелых в Чили

16 погибших в Питруфкене: пожар в доме престарелых в Чили

В чилийском городе Питруфкен пожар в доме престарелых привел к гибели 16 человек. Трагедия произошла 11 сентября, когда дежурная медсестра смогла спасти 10 из 26 постояльцев.

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