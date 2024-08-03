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Нижегородская правда

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Две законодательных инициативы Нижегородской области по современному использованию ОКН проработают на федеральном уровне

Две законодательных инициативы Нижегородской области по современному использованию ОКН проработают на федеральном уровне

Члены подкомиссии по вопросам сохранения историко-культурного наследия комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура» рекомендовали Минстрою России и Минкультуры России проработать законодательные инициативы Нижегородской области.

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