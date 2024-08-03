Две законодательных инициативы Нижегородской области по современному использованию ОКН проработают на федеральном уровне

Члены подкомиссии по вопросам сохранения историко-культурного наследия комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура» рекомендовали Минстрою России и Минкультуры России проработать законодательные инициативы Нижегородской области.
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