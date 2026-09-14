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Новости Липецка

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Законность отказа вернуть 76,6 млн рублей «Ангел ист рус» подтвердил суд

Законность отказа вернуть 76,6 млн рублей «Ангел ист рус» подтвердил суд

Арбитражный суд отклонил жалобу ООО «Ангел ист рус» и подтвердил законность отказа Воронежской таможни вернуть 76,6 млн рублей таможенных пошлин, поскольку компания не включила в таможенную стоимость лицензионные платежи и проценты по займу.

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