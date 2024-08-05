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Поклонская заявила о несогласии с мнением представителя РПЦ

Поклонская заявила о несогласии с мнением представителя РПЦ

Ее возмутила критика стремления женщин занимать ответственные посты во власти наравне с мужчинами. «На днях прочитала новость про невежественное (это мягко сказано) высказывание представителя РПЦ о его недоумении в части наделения женщин равными правами с мужчинами», - заявила Наталья Поклонская и озвучила свою позицию, что женщины идут во власть ради справедливости, и чтобы не таскать бетон вместо мужчин.

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