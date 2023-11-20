На президентских выборах в Аргентине победил «мини-Трамп» Хавьер Милей

Милей должен вступить в должность президента 10 декабря.<strong>В финальном туре президентских выборов в Аргентине победил Хавьер Милей, который баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», <a href="https://www.
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