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Monero вырос на 11%, но для инвесторов в ЕС важнее вопрос доступности торгов

Monero вырос на 11%, но для инвесторов в ЕС важнее вопрос доступности торгов

Monero вырос на 11,19 процента до $575,12 в пятницу вечером и рано утром в субботу, что делает его одним из самых сильных активов в топ-25.

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