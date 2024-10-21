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Царьград

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В Эстонии планируют удар по России. Ракеты поступят из двух источников

В Эстонии планируют удар по России. Ракеты поступят из двух источников

Эстония решила действовать "быстрее НАТО" и первой нанести удар по России. Для этого будут закуплены дальнобойные ракеты, которые поступят из двух источников – США и ЕС.

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