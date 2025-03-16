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Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам

Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам Король Пруссии и первый император объединённой Германии Вильгельм Фридрих Людвиг I Гогенцоллерн родился в 1797 г.

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