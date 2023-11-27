Японская балерина попала в российский супермаркет и поразилась (ВИДЕО)

Японка Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге. Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, приехала в город с гастролями, она решила показать подписчикам своего YouTube-канала местный сетевой супермаркет и торговый центр.
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