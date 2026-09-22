Почему иностранцы получили решающий голос в Украине? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему Венецианская комиссия предупреждает о рисках длительного привлечения иностранцев к реформам? Как иностранцы повлияли на реформу полиции, прокуратуры и судов? Почему иностранные эксперты, получающие 700 долларов в день, не несут ответственности за результат? И что означает несостоятельное государство и почему адвокат предупреждает о таком риске? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на во… Читать далее: https://prav.
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