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Говорит Европа ⚡

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Почему иностранцы получили решающий голос в Украине? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему иностранцы получили решающий голос в Украине? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему Венецианская комиссия предупреждает о рисках длительного привлечения иностранцев к реформам? Как иностранцы повлияли на реформу полиции, прокуратуры и судов? Почему иностранные эксперты, получающие 700 долларов в день, не несут ответственности за результат? И что означает несостоятельное государство и почему адвокат предупреждает о таком риске? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на во… Читать далее: https://prav.

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