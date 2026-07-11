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«Вердер» подписал вратаря сборной Австрии Шлагера из «Зальцбурга»

« Вердер » объявил о переходе вратаря сборной Австрии Александра Шлагера из « Ред Булл Зальцбург ». «Я счастлив стать частью «Вердера» и не могу дождаться, когда ближе познакомлюсь с фанатами, клубом и городом.

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