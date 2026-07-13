Закрыть границы! Уехали одни - приедут другие? Депортация 15 тысяч мигрантов может оказаться каплей в море перед «лавиной уголовников»

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Sergey Ivanov

В эту ловушку попала полторы тысячи лет назад Великая Римская империя. Рим постоянно расширял свои владения. Мы уже не узнаем, чем он мотивировал этот процесс, но вполне вероятно, тем же самым: Заботой о «поясе безопасности». Но чем больше Рим расширял свои владения- тем больше ресурсов был вынужден тратить на поддержание собственной целостности. Армия росла. Рим беднел. И однажды окраины вышли из подчинения с таким хорошо знакомым лозунгом «Хватит кормить Рим!» И Империя пала. Похоже, наш оппонент не читал учебник истории. А может, он сознательно проводит эту идейку о том, что Россия должна кормить окраины, чтобы они не продались проклятому Западу и чтобы у нас был «пояс безопасности». Хотя о каком «поясе» можно говорить, если эти окраины готовы предать нас при первом же удобном случае! Например, как только увидят, что Центр экономически ослаб- и теперь не может кормить окраины. Да и вообще, политика вассала направлена именно на поиск богатого и успешного сюзерена. Потому, что от нищего все равно проку мало. Итак, нам надо излечиться от этого чисто русского всепрощенчества и широкой русской души. Посмотрите на США. Куда бы они ни влезли- они из всего умудряются извлекать прибыль! И только русский готов снять с себя рубаху, отнять у своего ребенка кусок хлеба- и все это отдать «братьям»! Получив в качестве благодарности очередную порцию плевков и презрения. А для того, чтобы нас начали уважать, нам надо забыть о том, что у нас были когда- то Братья и научиться заботиться о себе! Если это произойдет за счет наших соседей- тем лучше! Россия должна стать сильной! Экономически, политически, в военном отношении. И тогда наши соседи сами выстроятся в очередь записываться к нам в Братья- в надежде на то, что с богатого барского стола и им перепадет кусок... И вот тогда соседи сами выстроят вокруг России тот самый «пояс безопасности». Нет, не ради России. Для того, чтобы не допустить к телу сюзерена других желающих подкормиться крошками с богатого российского стола.