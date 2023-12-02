Страна и люди
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Страна и люди

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Жители двух сёл на западе Украины высказались против сноса советских памятников

Жители двух сёл на западе Украины высказались против сноса советских памятников

На западе Украины жители нескольких сёл высказались против сноса памятников советским воинам. Местные граждане выступили за то, чтобы сооружения остались, рассказал в соцсетях директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

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