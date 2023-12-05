Впервые удалось отредактировать ген, который может быть связан с аутизмом

Китайские ученые впервые смогли отредактировать ген MEF2C у живого существа — подопытных мышей. После эксперимента работа мозга у них приблизилась к типичной, а вызванные сбоем поведенческие отклонения были обращены вспять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии