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Уходили спешно, прихватив с собой самое необходимое. По пути, на её глазах, шальной пулей был убит мальчик

Уходили спешно, прихватив с собой самое необходимое. По пути, на её глазах, шальной пулей был убит мальчик

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.

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