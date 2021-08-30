В Красноярском крае полицейские и общественники приняли участие в спортивном празднике в Железногорском детском доме

В Железногорске руководитель подразделения по работе с личным составом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Евгений Гулак совместно с председателем Совета ветеранов и членом Общественного совета Татьяной Ивановой приняли участие в спортивной эстафете в подшефном детском доме.
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