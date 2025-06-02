Министр энергетики: Аукционы по закупке газа находятся под контролем правоохранительных органов

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что тендеры, по которым предприятие Energocom закупает природный газ на осенне-зимний период 2025–2026 годов, находятся под строгим контролем, включая надзор со стороны правоохранительных органов Республики Молдова, передаёт IPN.
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