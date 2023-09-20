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  • Эдуард Ефтеев
    Вообще до жопы! Никого из нас это не каснëтся ни в каком виде. Мы так же десятилетиями будем платить с потолка за ЖКУ...Говорят на мове, ...
  • Татьяна Кибишева
    🙏🙏🙏Родине надо отдав...
  • zygmund nedialkow
    Это касается всей европы, только с той разницей, что не везде идёт не объявленная война.Обнищание и мобил...

Родине надо отдавать...

Родине надо отдавать...

«От Родины нельзя требовать, ей надо отдавать!»   Эдуард ФАЛЬЦ-ФЕЙН, меценат, патриот России, общественный деятель Европы, потомок обрусевших немецких баронов и Епанчиных, подарившие России несколько адмиралов, военных деятелей.

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Комментарии
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Элла
Царство Небесное р.Б.Эдуарду!
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8 час.
Ирина Чещина
Большое спасибо Ларисе Бравицкой и Вам, Jolie, за эту статью. Много не знала
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5 час.
Татьяна Кибишева
🙏🙏🙏
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2 час.

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