«От Родины нельзя требовать, ей надо отдавать!» Эдуард ФАЛЬЦ-ФЕЙН, меценат, патриот России, общественный деятель Европы, потомок обрусевших немецких баронов и Епанчиных, подарившие России несколько адмиралов, военных деятелей.
Родине надо отдавать...
Комментарии
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Элла
Царство Небесное р.Б.Эдуарду!
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8 час.
Ирина Чещина
Большое спасибо Ларисе Бравицкой и Вам, Jolie, за эту статью. Много не знала
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5 час.
Татьяна Кибишева
🙏🙏🙏
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2 час.
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