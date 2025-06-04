Усть-Илимская прокуратура заставила лесозаготовителя выплатить долг 270 тысяч рублей

В результате вмешательства Усть-Илимской межрайонной прокуратуры, хозяйствующий субъект, осуществляющий заготовку древесины в Илимском лесничестве, погасил задолженность за пользование лесным участком в размере 270 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.