Усть-Илимская прокуратура заставила лесозаготовителя выплатить долг 270 тысяч рублей

В результате вмешательства Усть-Илимской межрайонной прокуратуры, хозяйствующий субъект, осуществляющий заготовку древесины в Илимском лесничестве, погасил задолженность за пользование лесным участком в размере 270 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии