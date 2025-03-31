Едкий дым заполнил квартиры пятиэтажки в Карелии

В Медвежьегорске пожар вспыхнул в подвале многоквартирного домаФото: freepik.com В воскресенье в 7 часов 20 минут на пульт Единой службы спасения города Медвежьегорска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Дзержинского.