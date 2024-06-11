МИД РФ назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и Ираном — стратегическое решение руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы, несмотря на то что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров.
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