Отпуск на День знаний: как можно получить дополнительный выходной Ольга ВайленкоС приближением Дня знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, у многих родителей школьников возникает вопрос о возможности взять дополнительный выходной для того, чтобы провести этот важный день с детьми.