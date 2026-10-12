Суд обязал Челябинск выплатить 360 тысяч после нападений собак на детей

Ленинский районный суд Челябинска обязал мэрию выплатить от 30 до 100 тыс. рублей каждому из пяти детей в возрасте от восьми до 15 лет, пострадавших от бездомных собак в феврале и марте.
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