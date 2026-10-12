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Царьград

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Суд обязал Челябинск выплатить 360 тысяч после нападений собак на детей

Суд обязал Челябинск выплатить 360 тысяч после нападений собак на детей

Ленинский районный суд Челябинска обязал мэрию выплатить от 30 до 100 тыс. рублей каждому из пяти детей в возрасте от восьми до 15 лет, пострадавших от бездомных собак в феврале и марте.

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