Минтранс Нижегородской области рассматривает возможность строительства двухуровневой развязки на дублере проспекта Гагарина к 2027 году после получения федерального софинансирования, при этом действующий выезд из ЖК Smart City в любом случае будет закрыт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Имущество челябин...
- Лукашенко поздрав...
- ВМ Военкор Сладков з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым