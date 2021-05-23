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Отставание США от России в гиперзвуковой гонке становится хроническим

Отставание США от России в гиперзвуковой гонке становится хроническим

Американский цифровой журнал Breaking Defense со ссылкой на представителя Сухопутных войск США сообщил информацию о дальности поражения перспективного ракетного комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая составит более 2775 километров.

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