Агент Томислав Дуймович в интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро объяснил, почему затянулось оформление перехода полузащитника Кирилла Кравцова в загребское «Динамо», и опроверг сообщения об отказе в визе из-за протеста европейских стран.