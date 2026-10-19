Агент Томислав Дуймович в интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро объяснил, почему затянулось оформление перехода полузащитника Кирилла Кравцова в загребское «Динамо», и опроверг сообщения об отказе в визе из-за протеста европейских стран.
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