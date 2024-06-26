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Царьград

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Конец июня в Самарской области будет дождливым

Конец июня в Самарской области будет дождливым

Публикуем прогноз на 27 июня — 1 июля.По данным Приволжского Гидрометцентра, конец июня в Самарской области будет дождливым, ожидаются грозы.

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