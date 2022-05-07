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Если слоники не помогают: 24 верных способа уснуть, подтвержденные научными исследованиями

Если слоники не помогают: 24 верных способа уснуть, подтвержденные научными исследованиями

Быстро уснуть и проснуться отдохнувшим — то, о чем мечтают многие. Находясь в постоянном стрессе и спешки, мы не можем нормально расслабиться и увидеть долгожданный сон.

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