Куда сходить: интересные мероприятия 12 октября в Крыму

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА Драматический театр имени Б.А.Лавренева (Севастополь, площадь Ушакова, 1) «Творческая встреча с Сергеем Рыженко», 16+ 12 октября, 19:00 Концерт-встреча с российским музыкантом и композитором, основателем группы «Футбол», участником знаменитых отечественных групп: «Браво», «Последний шанс», «ДДТ», «Машина времени», «Вежливый Отказ», «Звуки Му» и многих других.
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