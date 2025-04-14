Песков объяснил, почему США и РФ не сблизили позиции после встречи в Петербурге

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на мгновенные результаты в отношениях между Москвой и Вашингтоном после отдельных переговоров не стоит.
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