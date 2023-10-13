Спагетти с фрикадельками и томатным соусом: герои мультфильма «Леди и Бродяга» рекомендуют

Вкусный и сытный обед для всей семьи фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли у вас есть дети, а самое главное — если вы сами были ребенком (в чем мы не сомневаемся), вы точно смотрели мультфильм «Леди и Бродяга».
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