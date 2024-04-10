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В Госдуме назвали семью Байдена спонсорами терактов в России

В Госдуме назвали семью Байдена спонсорами терактов в России

Семья президента США Джо Байдена фактически является спонсором терроризма в России. Об этом 10 апреля «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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